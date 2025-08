Ponižování a nadávky na hororovém táboře na Písecku: Alexe se zlomeninou zdravotnice jen polila vodou?!

Vulgární oslovení, ponižující úkoly či trefování se do táborníků šiškami, tak měly popisovat některé děti pobyt na letním adrenalinovém táboře u jihočeského Varvažova. Devítiletého Alexe tu měli nechat se zlomenou klíční kostí do druhého dne, než si jej převzali rodiče. Jeho táta už podal trestní oznámení.

Alex se na Nerf tábor moc těšil, už se viděl, jak se vyřádí při hře s Nerf pistolemi. Rodičům se ale po týdnu vrátilo bolestí plačící dítě. „Když jsme si ho vyzvedávali, držel si ruku, skučel a brečel bolestí. Říkal, že ho hrozně bolí ruka a rameno,“ vzpomínal pro Blesk.cz táta Filip Černický. Syna jim prý předali s tím, že je ruka naražená. Jenže nebyla.

Bolestivá zlomenina

Alex den před tím upadl a zlomil si klíční kost. To, jak popsal následné ošetření na táboře, je jak ze zlého snu. „Šel s vedoucím na marodku, tam mu zdravotnice s rukou zahýbala, nutila ho svléknout si tričko, že tak se pozná, jestli je třeba jet s tím do nemocnice. Bolestí hrozně brečel, tak mu vzala hlavu, polila ho studenou vodou, usušila ručníkem a poslala na pokoj,“ popsal Filip.

Se synem tak okamžitě z tábora jeli do nemocnice. „Během chvíle nám tam doktorka řekla, že je to fraktura, že má Alex zlomenou klíční kost. Ukázala nám i snímek z rentgenu,“ popsal. Otřesení rodiče začali řešit, co se to vlastně na táboře dělo.

Podivné praktiky

„Rozdávání svačin probíhalo tak, že jim jídlo, rohlíky, jablka házeli. Když to někomu spadlo na zem, označili ho za loosera a vysmívali se mu. Děti běhaly bosé přes les, vedoucí trefovali šiškami. Když přišly pohledy od rodičů, drželi je nahoře a děti si pro ně musely vyskočit a přitom je stříkali ostatní vedoucí vodní pistolí,“ popsal otec s tím, že slabší děti tam prý označovali za debily.

Otec vše zveřejnil na sociální síti a začali se mu ozývat další rodiče malých táborníků. „Můj syn byl s vaším v oddíle a potvrzuji šikanu od vedoucích na dětech. První tábor mého syna, už ho nikdy na jiný pravděpodobně nedostanu,“ napsala jedna z matek. „Syn byl z tábora vyřízený, plakal mi cestou domů a vyprávěl, jak to bylo špatný,“ doplnila další.

Trestní oznámení

Muž tak podal trestní oznámení, že jeho zraněnému synovi nebyla poskytnuta adekvátní pomoc. Případem se nyní zabývají jihočeští policisté. „Obvodní oddělení Zvíkovské Podhradí teď provádí úkony, zda došlo k naplnění skutkové podstaty příslušného trestného činu,“ potvrdil policejní mluvčí Milan Bajcura. Tábor byl oficiálně nahlášený na hygienu, papírově tu bylo vše v pořádku.

Na kauzu reagoval vyjádřením na sociální síti i organizátor tábora, CK Topinka. Úraz se prý sta večer před odjezdem, chlapce odvedli na ošetřovnu. „Vyšetřila jej naše zdravotnice – bez známek otoku, deformace nebo omezené hybnosti. V noci spal klidně a ráno se sám na kontrolu nedostavil. Zdravotnice si ho proto aktivně vyhledala a znovu zkontrolovala,“ uvedl organizátor s tím, že po snídani děti z tábora již odjížděly a rodiče informovali, že by měl chlapce případně vidět lékař. Zraněnému chlapci popřáli brzké uzdraveni, a aby si ještě užil zbytek prázdnin.