Litosféra, Lunalón, Marsmeloun, Heliosféra a Terralóna. A navrch Fegurda s Věstonickou venuší. To vše spatří návštěvníci Kraví hory do neděle 10. srpna v rámci druhé části Festivalu planet. Po nafouknutí modelů vždy od 14 do 23.30 hodin.