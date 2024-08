Pokud byste viděli někdy přistávat zmatené mimozemšťany, nasměrujte je do Brna. Tamní hvězdárna a planetárium tam pro ně vytvořila kontaktní místo. Navíc je pustí do hvězdárny zdarma!

„Vlastně nejde o nic překvapivého, už nyní stojí před naší budovou párek Fegurdů, tedy mimozemšťanů, kteří se ztratili a přišli se na Kraví horu zeptat na cestu domů,“ vysvětlil ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.



Rovnou proto ohlásil:ujistil Dušek.

„Nedávno jsme tady měli Festival planet a už jen pouhý pohled do davu naznačil, že vyslanci hvězd evidentně žijí mezi námi. Pozorují nás, manipulují s námi a tu a tam někoho i odnesou na pozorování – to v lepším případě, nebo na experimenty – to v horším případě,“ dodal ředitel hvězdárny.



Hvězdárna za tímto účelem zřídila pro mimozemské návštěvy speciální email , pro pozemšťany dokonce webovou stránku , kde mohou lidé hlásit jakákoliv pozorování UFO.