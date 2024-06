Kozoroh

Dávejte si pozor na adrenalinové aktivity a nevšední výzvy. I když jste pro každou legraci, tak by se vám to mohlo vymstít. Zaměřte se na to, jak se stravujete, popřípadě se dejte na dráhu hubnutí. Rozhodně vám není lhostejné, jak vás vnímá okolí.