Nachází se tu nejstarší horniny na území České republiky, zajímavá květena i zahrádkářská kolonie jako z Ladových obrázků. Je tu hvězdárna a hlavně se jedná o oblíbené výletní místo nejen Brňanů.

Jenže město nyní přišlo s upravenou verzí územního plánu. Na území současného areálu VUT měl vyrůst park, nyní je místo něj plánována třetí městská nemocnice.

Zavládlo zděšení

„Na veřejných projednáních se vždy mluvilo o budoucím veřejném parku a městské zeleni. Najednou se z pozemků mají stát stavební parcely, s jakkoli bohulibým plánem výstavby městské nemocnice," uvedl šéf hvězdárny a senátor Jiří Dušek.

délka: 00:14.35 Video Kraví hora je fenomén a měla by být zachována: Navrhovaná stavba nemocnice vyvolala zděšení. Markéta Malá

Podle něj nejde jen o to postavit budovy. „Otázku dopravní propustnosti, výstavby cest, napojení MHD, parkování už nikdo v návrhu neřeší. Kde je debata o tom, že v Brně není mnoho jiných míst v dostupnějších. Nesouhlasím s tím. Všemi legálními prostředky budu dělat všechno proti tomu. I kdyby mne to mělo stát místo,“ dodal.

Ohradilo se i Vysoké učení technické, na jehož pozemcích školy má špitál stát. „Bez sebemenšího předchozího jednání jsme se o záměru města dozvěděli od novinářů. Nesouhlasíme a jednoznačně se proti nemocnici ohradíme,“ řekla mluvčí VUT Radana Koudelová.

„Nás velice mrzí, že se tento návrh objevil. Docela jsme se zděsili,“ podotkla jednatelka místních zahrádkářů Eva Malaníková.

Není tu MHD

Odpůrci upozorňují i na to, že Kraví hora je fenoménem Brna. „Asi všechny překvapilo, že se návrh mezi prvním a druhým kolem připomínek objevil. Historicky se nikdy nehovořilo, že by zde něco takového mělo vzniknout. Pokud by na Kraví Hoře tato stavba vznikla, vytvořila by tlak i na okolí. Například na výstavbu infrastruktury,“ upozornil zastupitel městské části Brno-střed David Oplatek.

Brno sice novou nemocnici potřebuje, ale umístit ji na kopec Kraví hora nedává smysl ani z hlediska dostupnosti veřejné dopravy. „Žádná doprava zde není, území je obsluhováno malou silničkou z ulice Rybkova. Je to na kopci, tedy problematické pro lidi se špatným zdravotním stavem. Veřejná doprava by se zde musela zavést a zbytek území přizpůsobit,“ varoval Oplatek a dodává, že upravený návrh může veřejnost připomínkovat do 29. června.

Lékaři: Brno moderní nemocnici potřebuje

Pro stavbu třetího obecního špitálu v Brně jsou lidé z okolí šéfa obou městských nemocnic (Úrazové a Milosrdných bratří) Pavla Pilera. Rozvíjející se Brno podle nich potřebuje moderní zdravotnické zařízení, do kterého by se pak sestěhovala veškerá péče z obou dosavadních nemocnic.

„Do starých budov moderní techniku nedostaneme,“ shodli se příznivci projektu. Magistrát údajně hledal vhodné místo pro špitál půldruhého roku. „Diskutoval se areál výstaviště, Technologický park, Komárov nebo Kociánka. Každá z těch lokalit měla ale více záporů než kladů,“ uvedl Piler s tím, že negativní reakce veřejnosti chápe.