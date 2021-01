Zdejší ovocné knedlíky byly vyhlášené a vojenská jídelna přezdívaná Gigant oblíbená. Po revoluci přešla v rámci privatizace zpět do vlastnictví města Brna a už na začátku 90. let přestala plnit svůj účel. Postupně zpustla.

Nyní zde přespávají bezdomovci a konají se tu „drogové dýchánky“. „Budova je v naprosto katastrofálním stavu, bude demolována,“ potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Nový park

Omítka je značně poškozená, objekt je z části posprejovaný, v listopadu 2010 dokonce vyhořel. „Žádný plán na renovaci či rekonstrukci budovy nebyl, neboť se objekt už třicet let nevyužívá. Vyhořel a je v celkově špatném technickém stavu. Dokonce v takovém, že ohrožuje své okolí. Oblast je neupravená, prorostlá vegetací, lidé zde nechávají odpadky, zaslouží si rekultivaci,“ vysvětluje mluvčí.

délka: 00:17.72 Video Brněnští bezdomovci a narkomani přijdou o své doupě: Strašidelně vypadající bývalá vojenská jídelna se bude bourat. Markéta Malá

Na místě jídelny vznikne nový park. „Město Brno ve spolupráci s městskou částí Brno-střed získalo dotaci na projekt regenerace tohoto území, a to ve výši 5,1 milionu korun. Celkové náklady jsou odhadnuty na 11,2 milionu korun. Hlavním cílem je zbourat bývalou kuchyni a jídelnu a revitalizovat celé území,“ upřesňuje Poňuchálek.

Místo oddechu

Do konce března letošního roku by měl být vybrán zhotovitel, který provede samotné práce. „Přestavba by měla být dokončena do konce dubna 2022. Pokud vše půjde bez potíží, toto je ideální varianta. V parku budou nasazeny keře, stromy, budou zde lavičky, nový mobiliář jako například odpadkové koše. Bude se jednat o místo oddechu. Řešíme území o výměře asi 4000 m2,“ dodává mluvčí.