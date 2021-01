Zpět

Roční výluka veškeré dopravy kvůli opravě Lesnické ulice od pátku odřízla na rok od zbytku Brna obří sídliště Lesná! Na sever se lidé dostanou jen oklikami. Tramvaj 9 zamíří odklonem do Štefánikovy čtvrti, naopak linka 11 nepojede do okolí Lesnické vůbec. Bezmála 20 000 lidí se bude muset do centra dostávat náhradními autobusy.