V sobotu se v Brně teplota odpoledne vyšplhala na 28 stupňů. Počet prvních odvážlivců u bazenů tak začíná narůstat. „Včera to bylo ještě otužování, dneska už má voda ideální teplotu,“ usmívala se paní Elena, která se s kamarádkou Kateřinou vypravila na Kraví horu. Odměnou jim byla nejen ideální voda v bazénu, ale i výhled na hrad Špilberk. Koupat se v sobotu dalo také ve Znojmě, Vyškově a Mikulově.



Zvýšení cen jen mírné

„Na Kraví hoře letos proběhla rozsáhlá modernizace bazénových technologií i sportovního zázemí. Vstupné zde zůstává stejné jako loni, tedy 200 korun za celodenní vstup pro dospělého,“ ujistil místostarosta Brno-střed Roman Kotěra.

Mírné zdražení čeká na návštěvníky Riviéry a v Zábrdovicích. Vstupné pro dospělého na Riviéru stouplo z 300 na 320 korun, v Zábrdovicích ze 195 na 210 korun. „Důvodem navýšení cen jsou především rostoucí náklady na provoz areálů, vysvětlil Martin Lísal, mluvčí městské společnosti Starez, která má Riviéru i Zábrdovice na starosti.



Koupání s divadlem

Biotop v Brně-jih přivítá plavce s novým dnem bazénu a opraveným brouzdalištěm. I tady ale došlo k navýšení cen zhruba o pětinu, a to na 230 korun. Ředitel organizace Pavol Svrčina zvýšení zdůvodnil investicemi do kvality vody a technického zázemí.

Kromě koupání nabídnou areály i pestré sportovní a kulturní vyžití. Na Riviéře se od středy do neděle mohou návštěvníci zapojit do animačního programu – od aquaerobiku a tanečních workshopů až po lezení a plážový volejbal. Na Kraví hoře se od 17. června do 10. srpna představí Letní scéna Divadla Bolka Polívky.

