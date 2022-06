Brňané se v horkých dnech ochladí v novém přírodním biotopu u řeky Svratky. Velký rekreační areál vznikne mezi Přízřenickým jezem a Retro muzeem. „Bude zde vytvořen rozsáhlý biotop. Areál je navržen na stávajících a v budoucnu snížených záplavových pravobřežních plochách řeky Svratky,“ řekl radní David Grund.

Tři části

Biotop bude rozdělen na tři části, v oblasti bude vybudován také nový park. „První nádrž bude plnit funkci čisticí, druhá bude určena ke koupání a ze třetí bude možné vyjet na lodičce na Svratku. Vytěženou zeminu opětovně využijeme na další terénní úpravy. Součástí záměru je i vysázení zeleně a založení nového parku,“ doplnil radní.

Biotop bude sloužit i jako ochrana před velkou vodou. „Areál bude plnit funkci protipovodňové ochrany a naváže tak na další zamýšlená opatření v okolí řeky. Výstavbou nového biotopu by se podmínky na dotčených pozemcích přiblížily přírodnímu charakteru, což by umožňovalo větší rozliv vody při povodních,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Sto milionů

Cyklostezka bude propojená s dlážděnou cestou pro chodce. Trasa bude pro pěší bezpečná. „Záměr respektuje polohu stávající cyklostezky, která bude pouze v malém úseku přeložena,“ přiblížil radní Filip Chvátal. Odhadovaná cena činí 100 milionů korun, stavba by měla být zahájena do dvou let.