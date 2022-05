Populární téměř čtyři kilometry dlouhá stezka, která spojuje Brno s Bílovicemi, je nyní životu nebezpečná! Padají tam kameny. Chodci mohou uzavírku, která potrvá do konce června, obejít po pravém břehu Svitavy.

Uzavřený úsek se nachází mezi čističkou odpadních vod a prvním železničním podjezdem, je dlouhý asi dvě stě metrů. Skálu musí technici zasíťovat, aby byla populární stezka opět bezpečná.

„Je nutné stabilizovat svah, padá zde kamení. Budou také naistalovány silniční betonové ochranné zábrany,“ vysvětlil starosta Bílovic Miroslav Boháček.

Okolo druhého břehu

Stezka z Obřan do Bílovic nad Svitavou je oblíbená mezi cyklisty, ale i inline bruslaři. Na začátku sezony sčítače běžně zachycují okolo tisícovky průjezdů na kole denně.

O víkendech i ve všední dny se na této více než 3,5 kilometru dlouhé trase procházejí maminky s dětmi, stezka je dostatečně široká i pro objemné kočárky s dvojčaty.



Chodci problematický úsek obejdou po druhém břehu řeky, ale tato trasa není vhodná pro cyklisty. „Uzavřený úsek lze obejít po pravém břehu Svitavy kolem fotbalového hřiště. Pěší se zde pohybují bez problémů, pro kola je trasa problematická,“ připustil Boháček.

Trasu lze obejít také po lesní cestě od křižovatky pod Obřanským hradem Těsnohlídkovým údolím.

Autem jen z Obřan

Majitelé chat mohou ke svým domům přijet pouze ze směru od Obřan. Stezka není uzavřená poprvé. Komplikace se opakují už od jara loňského roku, kdy padající kamení řešili hasiči rovněž zákazem vstupu.

„Trasa bude uzavřená až do konce června. V létě by však měla být už průjezdná, a to i pro cyklisty,“ dodal starosta Bílovic.