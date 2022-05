„Myslela jsem si, že jsem relativně mladá a v kondici a že se s covidem rychle poperu. Ale po pěti dnech od pozitivního testu jsem se najednou nemohla nadechnout a volala jsem na linku 155,“ popsala Dagmar drsný útok koronaviru.

Ze dne, kdy na ni zaútočil covid-19 plnou silou si prý moc nepamatuje. „Jen vím, že mi někdo v telefonu říkal, že musím jít otevřít dveře… a pak? Pak přijeli andělé, pamatuji si jen jejich neskutečně milý a vlídný přístup. Postarali se o mě a převezli do nemocnice,“ svěřila se Dagmar.

Vím, co je pomoc druhým

Mladá žena těžký průběh covidu nakonec zvládla, byť se zotavovala jen pozvolna. Tvrdí, že na vlastní kůži poznala, co je to pomoc druhým. „Jsem „svým“ andělům nesmírně vděčná, ze srdce děkuji celé posádce a ráda bych těm úžasným zdravotníkům přišla poděkovat osobně, pokud to bude možné,“ napsala záchranářům pacientka.

Po více než roce přišla poděkovat i osobně. „Vzpomínali jsme s paní Dagmar na ten den a snažili se oživit její vzpomínky, protože ona si pochopitelně pamatuje jen útržky. Jsem moc rád, že jsme s kolegy mohli pomoci a že dnes je naše pacientka opět zcela v pořádku. Je to moc hezká a pro nás důležitá zpětná vazba,“ poznamenal záchranář Lukáš Uher, který měl ženu v péči společně s Markem Kratochvílem a Pavlem Domisem.