Kam v Brně na koupaliště: Nejen bazény a tobogány, ale i minigolf, lanové centrum a trampolíny

2. Fitness na koupališti Riviéra

Největší koupaliště v České republice Riviéra prošlo v posledních letech řadou oprav. Zvýšil se počet sportovišť, vedle koupaliště vyrostlo venkovní sportoviště na fitness a šest beachvolejbalových kurtů. „Letos nabízíme také animační programy, například přítomnost profesionálního volejbalového trenéra na beachkurtech nebo aquaerobik,“ sdělila mluvčí Starez-Sport Michaela Radimská.

Areál je denně otevřen do osmé hodiny večerní, základní celodenní vstupné se od loňska nezvýšilo, dospělí zaplatí 240 korun, děti polovinu, do pěti let je vstup zdarma.