Štír

Milí Štíři, na konci týdne budete lapat po dechu, ale zvládnete to. Věřte, že už od pondělí to bude o poznání lepší a dostanete se do správného tempa. Popřemýšlejte o tom, kam s rodinkou vyrazíte a hodně odpočívejte. Nikam se nežeňte a užívejte si klidu.