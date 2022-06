Výhody cestování s jízdenkou zvanou Turista Plzeňskem i Bavorskem si užijí jednotlivci za 240 Kč, skupina dvou dospělých s maximálně třemi dětmi do 15 let zaplatí 360 Kč. Jízdenku je možné využít vždy 24 hodin od začátku času její platnosti a mezi spoji libovolně přestupovat

„Tahle cena za jízdenku pro rodinu, která se rozhodne jet na výlet do Německa, nám přijde velmi atraktivní,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek. Lístek si cestující pořídí u průvodčího ve vlaku, řidiče autobusu, na pokladně Českých drah, v jejich e-shopu i v aplikaci Můj vlak nebo Virtuální karta.

Vybrané tratě u sousedů

Konkrétní linky v Německu, kde česká jízdenka platí, jsou uvedené na webu Integrované dopravy Plzeňského kraje. Například tak bude možné projet se celou turisticky atraktivní sítí železnic Waldbahn na bavorském území či dojet k nejvyšší hoře Šumavy, Velkému Javoru, autobusem.

Jízdenky se budou na obou stranách hranice uznávat do konce září, na vybraných linkách pak do konce roku. „S německou stranou ale budou pokračovat jednání tak, aby jízdenky Turista Plzeňskem a Bavorskem byly uznávány v dalších letech již trvale bez ohledu na letní či zimní sezonu,“ dodal Čížek. .

9-Euro-Ticket

Ti, kteří plánují cestovat Německem déle než jeden den, mohou využít tamní extra nabídku a zakoupit si za 9 eur (zhruba 230 Kč) měsíční tiket, který platí v regionálních vlacích, autobusech i v městské hromadné dopravě.

Nejjednodušší způsob pořízení jízdenky je prostřednictvím webu německých drah. Děti do šesti let cestují zdarma, za kolo je nutné zaplatit zvlášť. Akce platí od června do konce srpna. Nevztahuje se na dálkové autobusy a vlaky IC, ICE a EC.

VIDEO: S jízdenkou Turista Plzeňskem a Bavorskem můžete vyrazit třeba na výlet na hrad |Velhartice na Klatovsku.