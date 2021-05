Že by šel muž nešťastnou náhodou přes palubu, také nikdo nezaznamenal. Na lodi přitom jelo jen několik pasažérů. „Zatím není zřejmé, kde loď opustil, jestli to bylo před vyplutím, na jiné zastávce anebo jestli během plavby nespadl z paluby do vody,“ poznamenal policejní mluvčí David Chaloupka.

Pohřešovaným je cestující štíhlé postavy, s prošedivělými vlasy, na tváři měl strniště. Oblečen byl do riflových modrých kalhot, bundy nezjištěné barvy, na zádech měl batoh. Pokud by někdo muže poznal, může informace sdělit na policejní linku 158.

„Podle vyjádření kapitánů našich lodí si nic podobného za uplynulých třicet let nepamatují," reagovala na událost mluvčí Dopravního podinku města Brna Hana Tomaštíková.

