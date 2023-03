Slzy Terezy H. při odchodu ze soudní síně: Před čtyřmi lety vyslechla v Pákistánu zničující verdikt

Dlouhé čtyři roky uplynuly od chvíle, kdy Češka Tereza H. (26) vyšla zdrcená a v slzách ze soudní síně v Láhauru po vynesení rozsudku. Za údajné pašování heroinu si měla odsedět dlouhých 8 let a 8 měsíců ve vězení. Za mřížemi strávila téměř čtyři roky, než se jí podařilo dosáhnout odvolání a soud ji zprostil viny. Teď vypráví svůj příběh.

Češku Terezu H. zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru. Mladá žena jen nevěřícně zírala, když před ní otevřeli kufr a našli v něm skoro 9 kilogramů heroinu. „Ježiš, on mě zabije,“ hlesla jen a pak se zhroutila s hlavou v dlaních.

Skončila ve vazební věznici a následoval vleklý proces plný odročování a průtahů. Občas nedorazil vyšetřovatel, pak zase soudce vyjel na náboženskou pouť. Jindy se zase nedostavili svědci. Více než po roce, 20. března 2019, pak soud rozhodl o její vině a trestu. Za pašování drog si měla odpykat dlouhých 8 let a 8 měsíců.

Tereza odcházela od soudu v slzách a nehodlala se vzdát. Skončila sice v neblaze proslulém kriminálu Kot Lakhpat, kde jsou zadržování nejhorší pákistánští vrazi a násilníci. Se svým osudem se však nesmířila a proti verdiktu se odvolala. Jenže pákistánská justice je pomalá a urychlení procesu nepomohla ani pandemie koronaviru. Trvalo to až do 1. listopadu 2021, než odvolací soud konečně přijal argumenty jejího právníka a zprostil mladou Češku viny. Po dalších bezmála třech týdnech se pak konečně 20. listopadu mohla znovu nadechnout na svobodě.

Tereza doufala, že se po vyřízení nutných formalit bude moci vrátit do vlasti. V Pákistánu se obávala msty drogové mafie a ukryla se na neznámém místě. Proti jejímu záměru zemi opustit se ale ostře postavili celníci a obžaloba. Ti odmítli verdikt odvolacího soudu a snažili se osvobozující verdikt zvrátit u soudu Nejvyššího. Tereze dlouho nechtěli vydat její soukromé věci ani její pas. Když se jí konečně podařilo vybojovat si je u soudu, přišli s další námitkou, aby znemožnili Tereze odcestovat. Nejvyšší soud ale nakonec odvolání celníků zamítl a Tereza se konečně vrátila do Česka.

Nějakou dobu se skrývala, po čase si ale založila instagram a začala pravidelně informovat o svém životě. Našla si práci jako servírka a zamilovala se do bývalého ligového fotbalisty Mariana Kováře.

V březnu 2023 se nakonec rozhodla, že lidem, které to zajímá poví celý svůj příběh. Na platformu Hero Hero zatím nahrála dvě videa, na nichž popsala, co se dělo před tím, než se dostala do Pákistánu. Popsala momenty, kdy dělala společnici v Belgii a jak jí zbil zákazník i jak jí její šéfová nezaplatila.