Byl již pětkrát soudně trestaný a navíc v podmínce. Jan Moravanský se přesto výrazně podílel na velkokapacitní výrobě pervitinu v chemické laboratoři v Kyjově. Jeho i ostatní čtyři členy gangu potrestal Krajský soud v Brně. Proti rozsudku se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci jen Moravanský. Deset let žaláře se mu zdálo příliš.

Moravanský se přelíčení osobně nezúčastnil. „Zásadní pro uložení výše trestu je to, že obžalovaný je recidivistou. Pohlížet na desetiletý trest jako na nepřiměřeně přísný není možné, odvolací soud jej považuje za zákonný,“ vysvětlila potvrzení trestu předsedkyně senátu Martina Kouřilová.

13 let bez povšimnutí

Varna v Kyjově fungovala v blízkosti nádraží. Přesto dlouhé roky zůstávala utajena. Pervitin v ní vyráběl Moravanského komplic František Matura od roku 2006 až do roku 2019. Při domovní prohlídce našli policisté 7,8 kilogramu pervitinu.

To ale nebylo zdaleka nejhorší. Dům byl doslova napěchován nejrůznějšími chemikáliemi. Policisté našli několik set kilo přípravků potřebných k výrobě pervitinu, navíc i množství výbušných látek. Vyklízení domu zabrala za přísných bezpečnostních opatření několik dnů.



Video Hasiči vyklízení v Kyjově bývalou varnu, zůstalo v ní spousta chemikálií

Pervitin vyráběl muž (48) z Kyjova. V jednom z domů bydlel, v sousedním měl varnu.

Jedenáct let si odsedí za mřížemi Matura. Radek Zicha a Jan Moravanský dostali shodně po 10 letech vězení, Miroslav Maňák odešel s trestem devíti let. Pátým souzeným byl Marian Prášek. Tomu sice soud uložil tři roky vězení, má je podmíněně odložené na pět let. Všechny rozsudky jsou pravomocné.