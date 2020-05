„Soudně trestaný muž před rokem naučil dívku (tehdy 14) vařit pervitin. Přivedl ji i k nitrožilní aplikaci drogy a již dva roky s ní sexuálně žije,“ tvrdí Patrik Neuwirt, výkonný ředitel nadace.

Podle nadace si tím oproti dívce výrazně starší muž (asi o 30 let – pozn. red.) snaží zajistit klid při případném odhalení varny. „Odpovědnost by šla na dívku, která by nejspíš dostala podmínku. On by figuroval jen jako klient, takže by trestu unikl,“ vysvětlil Neuwirt.

Na hranici zákona

Policie případ nepotvrdila, ani nevyvrátila. „V posledním období řešíme na Kyjovsku jeden případ, který souvisí s drogami. Více k němu ale vzhledem k GDPR sdělit nemůžeme,“ vysvětlil mluvčí policie Pavel Šváb.

Nadační fond Abbigail Williams bojuje od roku 2018 proti drogové kriminalitě na jižní Moravě. Své centrum má v Brně. Zveřejňuje dealery a výrobce tvrdých drog. Policisté a bezpečnostní experti upozorňují, že pracují tzv. na hraně zákona.

VIDEO: V Kyjově není výroba drog ničím výjimečná, v tomto domě byla varna pervitinu.