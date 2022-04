Boj za svobodu a návrat do rodné země zřejmě skončil vítězstvím pro Terezu H. Rodačka z Uherského Hradiště už víc než čtyři roky tráví v Pákistánu, kde byla odsouzena a následně osvobozena kvůli pašování heroinu. Soud ji zprostil obžaloby už minulý rok v listopadu, ovšem jejímu návratu do Česka bránili tamní celníci. Soud nyní znovu rozhodl v její prospěch a dal zelenou jejímu návratu! Tereza tak čeká už jen na písemné vyhotovení verdiktu. Podle zdroje Blesku by se mohla vrátit už příští týden! Jenže, jak už pákistánské úřady v minulosti ukázaly, řídí se heslem, „všechno má svůj čas“!

Šťastnou novinu se v pátek dozvěděla Tereza H. Nejvyšší soud v Islábámádu rozhodl, že se může vrátit domů do České republiky. Do rodné země může odcestovat se svým otcem, který za ní do Pákistánu přiletěl, aby ji přivezl domů. „Celníci ji už v zemi nemohou dál zadržovat, podali si stížnost, ta byla ale zamítnuta,“ uvedl zdroj Blesku, který dodal, že Tereza už jen čeká na to, až soud podepíše příkaz, který jí dovolí opustit zemi.

Ovšem k tomu zatím nedošlo. Podle zdroje, který sleduje Terezin případ od samého začátku, tak soudce učiní příští týden. „Na základě písemného příkazu Nejvyššího soudu v Islámábádu se Tereza vrátí domů. Tereza a její otec čekají na písemné rozhodnutí v Islámábádu,“ popsal současnou situaci Terezy s tím, že její advokát Sajf ul-Malúk se snaží věci urychlit. Nicméně v neděli je v Pákistánu svátek, a tak se věci dají do pohybu až příští týden, dodal.

Vše se ale ještě může protáhnout. Jak už v minulosti v souvislosti s Tereziným případem úřady ukázaly, řídí se svým vlastním harmonogramem a na všechno si berou dostatek času. Tereza byla zatčena na letišti v Láhauru 10. března 2018. Podle pákistánského zpravodajského portálu UrduPoint převážela drogy v hodnotě 19,5 milionu Kč. Tereza od samého začátku tvrdila, že se stala obětí podvodu a někdo jí do kufru drogy nastrčil. Místo do Spojených arabských emirátů ale putovala do vazby.

Soud se vlekl a stání byla odročována z nejrůznějších důvodů. Například se soudce zúčastnil náboženské pouti či kriketového zápasu! Verdikt si vyslechla až 20. března roku 2019, kdy byla odsouzena na 8 let a 8 měsíců za mřížemi a zároveň dostala pokutu. Tereza si ale stála za svou nevinou a proti rozsudku se odvolala.

Ani odvolací řízení neprobíhalo hladce. Jedním z důvodů byla například pandemie koronaviru. Tribunál zasedl až v listopadu minulého roku, kdy se Tereza konečně dočkala a byla zproštěna obžaloby. Z vězení se ale hned nedostala. Musela čekat, než soudce vydá propouštěcí rozkaz. Trvalo to několik týdnů.

Návrat do Česka se ale nekonal. Do případu se vložili celníci, kteří šli Tereze po krku od samého začátku. „Právní zástupce celníků se domnívá, že by Tereze nemělo být dovoleno vrátit se domů,“ sdělil tehdy zdroj o pohnutkách celníků. Nakonec své osobní věci dostala, ale zemi opustit nemohla ani tak. „Věci od Celního úřadu obdržel advokát Sajf ul-Malúk, kterého Tereza pověřila jako svého právního zástupce,“ dodal zdroj o vývoji tehdejší situace. Tereza tehdy sice získala své věci, ale nedostala výjezdní víza, takže jet domů nemohla. Podle aktuálních informací nad celníky vyhrála, ovšem kdy konečně uvidí svou domovinu, zůstává nadále na libovůli pákistánských úřadů.

VIDEO: Češka se postavila před soud v Islámábádu: Nová naděje pro Terezu H.