Tereza H. šokovala fanoušky: Přípravy na svatbu!

Velkou vlnu pozdvižení vyvolala na sítích známá Češka Tereza H. Na instagram přidala fotografii ze svatebního salonu. Bude se blonďatá krasavice vdávat? Až po uši zamilovaná je do svého partnera Mariána!

„Blíží se něco úžasného,“ napsala Tereza k příspěvku na svém profilu. Na fotografii se skvěly krásné bílé šaty. Lidé měli jasno. Češka se chystá na velkolepou svatbu.

Nebylo by to nic překvapivého. Po návratu z Pákistánu se zamilovala do fotbalisty Mariána. Právě s ním Tereza neustále přidává příspěvky ze svého života. Jak se zdá, jsou v tom až po uši. Na svatbu si ale přeci jenom ještě počkají. Šaty totiž Češka nevybírala pro sebe. „Já jako poradce, nebojte,“ napsala v dalším příspěvku.

Fanoušky Češka nepopíchla poprvé. Uživatele sociálních sítí šokovala už o Vánocích. „První společné Vánoce. A příští rok už ve třech,“ napsala. Tímto textem dokonale zmátla své kamarády i fanoušky, kteří si mysleli, že je těhotná.

Tereza musela v dalším příspěvku vysvětlit, jak to myslela. Těhotná zatím není, ale miminko s Mariánem plánují, a tak doufá, že příští Vánoce už oslaví s děťátkem v břiše.

Tereza H. strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení. V lednu roku 2018 měli celníci na letišti v Láhauru v jejím kufru údajně najít devět kilo heroinu. O rok později byla odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení.

Rozsudek ale nebyl pravomocný a mladá Češka se proti němu snažila odvolat. V listopadu 2021 konečně soud přijal argumenty jejího právníka a zprostil ji všech obvinění.