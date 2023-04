Tereze H. se ve vězení chtělo brečet: Bachařky mě nutily plazit se po kolenou a sprostě mi nadávaly!

Tereza H. byla více než rok po zatčení v Pákistánu odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Ze soudní síně tehdy odcházela v slzách, ale nevzdala to. Celou dobu tvrdila, že je nevinná, proti rozsudku se odvolala. Jenomže pákistánské soudy nepracují nejrychleji a celé situaci nepomohla ani pandemie koronaviru. Než soud konečně projednal její odvolání a zprostil Terezu viny, mladá žena si v láhaurské věznici odseděla téměř další tři roky.

V nejnovějším videu se Tereza rozpovídala o prvních chvílích ve věznici Kot Lakhpat. Prozradila, že z počátku se k ní všichni chovali velmi nepříjemně, časem si ale minimálně s některými lidmi vybudovala dobrý vztah a jejich chování se změnilo.

Ponížení a sprosté nadávky

V posledním příspěvku ale popsala, jak ji prohledávala vedoucí věznice společně s dalšími třemi bachařkami. Šlo o skutečně nepříjemný zážitek.

„Ta vedoucí, co tam seděla, na mě byla tak hnusná. Byla to už od pohledu k*áva,“ popsala Češka s tím, že pozdravila a usmála se a hned to od vedoucí schytala, co se vůbec směje. „Pak řekla něco v Urdu a ostatní holky se začaly smát a mně bylo jasné, že mě pomlouvají. Nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem tam stála jako tvrdé y,“ svěřila se s nepříjemným zážitkem Tereza. Dodala, že se bála na vedoucí i podívat, aby se jí ještě více nesmály.

Pak jí vysypaly obsah igelitek na zem a donutily ji plazit se a věci znovu posbírat. „Šla jsem na kolena a sbírala jsem si věci a ony se mi smály. Říkaly slova, která jsem si zapamatovala a později jsem zjistila, že to znamená ‚ku*va‘ a ‚št*tka‘ a tak,“ uvedla Češka s tím, že se jí chtělo brečet, ale snažila se ponížení vydržet.