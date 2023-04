Tereza H. (26) promluvila o dávné kamarádce: Jak to bylo se Simonou? V Pákistánu byly spolu

S Terezou H. (26) před jejím zadržením v Pákistánu pobývala další Češka Simona H. (28). Svého času byly dívky kamarádkami, to se ale změnilo poté, co Tereza skončila ve vězení v Kot Lakhpat. Tereza nyní fanouškům v nejnovějším videu na sociální síti sdělila, jak to se Simonou tehdy bylo.

Poté, co se Tereza H. na jaře loňského roku vrátila po čtyřech letech vězení do rodné vlasti, si své soukromí pevně střežila. Postupem času začala vypouštět do světa informace o tom, jak pro ni byly těžké roky v pákistánském vězení, kde si odpykávala trest za údajné pašování drog. Před časem se Tereza H. rozhodla, že svým fanouškům skrze on-line platformu Herohero popíše celý svůj životní příběh. V nejnovějším videu se Češka zaměřila i na „jednu slečnu“, na kterou se jí fanoušci opakovaně vyptávali.

Onou slečnou Tereza zřejmě myslí svou tehdejší nejlepší kamarádku Simonu H. (28). S tou se blondýnka seznámila během pobytu ve Švýcarsku, kde obě krásky pracovaly jako sexuální společnice. Z dívek se staly kamarádky.

Simona Terezu rychle nahradila

Pár dní před osudným dnem, kdy byla Tereza na letišti v Láhauru zadržena, se Simona H. vrátila ze stejné země zpět do Česka. „Byla jsem tam jednou, asi tři týdny před Terezou. Ale jen za účelem focení. Já se vrátila naprosto v pořádku a jsem zaražená z toho, co se stalo,“ popsala jen pár dní po Terezině zadržení Simona v rozhovoru pro Blesk.

Video Simona pro Blesk: Jak jsme jezdily za klienty do Švýcarska... - Petr Macek, Lukáš Červený Video se připravuje ...

Během toho, co Tereza trávila roky v jedné z nejhorších pákistánských věznic, užívala si Simona luxusu a pohodového životního stylu. Cestovala do zahraničí, fotila se u drahých aut a svět se pro ni točil dál. Po chvíli se dokonce začala na veřejnosti objevovat po boku jiné dívky, která byla Tereze H. až nápadně podobná a lidé ji začali označovat jako „Terezinu dvojnici“.

Už před časem pohledná blondýnka uvedla, že kamarádství se Simonou asi nebylo tím nejlepším, co ji potkalo. Podle Terezy stavěla její tehdejší nejlepší přítelkyně svou kariéru na jejím neštěstí a lhala. Tereza Simonu dokonce označila za zmiji.

Na mém neštěstí se přiživila už dost

„Tato osoba byla v Pákistánu jednou, to se ví a ona to i sama řekla. Jestli něco ale převážela, tak to vážně nevím,“ přiznala ve videu na Herohero Tereza. Dále popsala, že Simona H. nehraje v jejím příběhu žádnou roli. „Ona mě tam nedostala a nenabonzovala, nebo v tom aspoň doufám. Tento člověk je pro můj příběh úplně nepodstatný. A na mém neštěstí si přiživila dost, už stačilo,“ řekla Tereza ve videu.

„Opravdu, ať si dělá, co chce. Slíbila jsem jí, že o ní mluvit nebudu. Už se spolu nekamarádíme. Neviděly jsme se dlouho, nestaráme se o sebe,“ dodala blondýnka.

Plamínek naděje fanouškům, kteří se o Simoně H. chtějí něco dozvědět, Češka ale dala. „Opravdu mě prosila, abych o ní nemluvila, takže o ní mluvit nebudu. Alespoň teď ne,“ uzavřela.