Tereza H. (26) se za minulost v nevěstinci nestydí: Měla jsem trojku s dědečkem!

Šestadvacetiletá Tereza H. se po propuštění z pákistánské věznice vrátila do rodné země. Nejdříve si dle svých slov od minulosti chtěla odpočinout a sociálním sítím se nevěnovat, to se ale změnilo v průběhu loňského roku.

Tehdy se rodačka z Uherského Hradiště rozhodla se svými fanoušky hojně komunikovat skrze sociální sítě. V průběhu letošního března si založila účet na platformě Herohero, kde pravidelně předplatitelům povídá o své minulosti.

V práci trávila přes 14 hodin denně

Poté, co před lety opustila Pákistán (V zemi byla už před svým zadržením. - pozn. red.), se Tereza vrátila na chvíli do Francie, odkud pak letěla zpět do České republiky. Ani v té ale nezůstala dlouho, protože dostala nabídku pracovat jako prostitutka ve Švýcarsku, kterou bez váhání přijala.

Z Curychu odjela do malého městečka, kde začala pracovat legálně jako prostitutka. Přijela na privát a spojila se s jeho majitelkou, která Tereze vše vysvětlila. Začínalo se pracovat v deset ráno a končilo se kolem půlnoci. „Měla jsem tam pokoj, který byl malou chodbičkou spojen s kuchyňkou a koupelnou. V pokoji jsem měla velikou stříbrnou postel s fialovými potahy, chlupatými polštáři a starodávnými lampičkami. Takový typický bordel,“ popisuje v novém videu Tereza svůj tehdejší příbytek.

Často ani nejedla

Podle Terezina vyprávění se jako prostitutka celé dny nezastavila. „Já jsem si jednou vařila špagety asi pět hodin. Pokaždé, když už mi vřela voda, tak akorát přišel další chlap. Tak jsem ten sporák vypnula, a šla dělat svou práci,“ vypráví žena. Po každé směně večer musela Češka vyprat ložní prádlo a ručníky. „Zpětně si uvědomuji, že sousedi asi nebyli nadšení, když jsme tam třeba v jednu ráno buráceli s pračkou a sušičkou,“ zamýšlí se.

Klienty musela i odmítat

Tereza popsala i samotný průběh pohlavních styků. „Lidé si myslí, že když si někdo zaplatí na hodinu prostitutku, tak že ji celou hodinu klátí. Chlap se ale udělá třeba za tři minuty, protože je s holkou o dvacet let mladší,“ šokuje otevřeností Češka.

Fanouškům se Tereza svěřila i s dalšími pikantnostmi. „Byl tam obézní pán, který mi po hodině dal dvojnásobek za to, že jsem s ním vůbec do té postele šla,“ uvedla. Dále ji pak oslovil pán, kterému bylo přes sedmdesát let a na hrudníku měl přístroj na měření srdce. „Toho jsem musela odmítnout. Bála jsem se, aby třeba neumřel a já nešla do basy za vraždu. I když do té basy jsem pak nakonec stejně šla,“ popisuje Tereza.

Bývalá sexuální společnice se nebála ani skupinového sexu. Starší muž si ji společně s její kolegyní vyžádal na sex. U toho se prý dobře bavily. „Kamarádka mi říkala, že ten muž v ní ani nebyl a jen po ní rejdil jak ratlík,“ komentuje nevšední zážitek Tereza.

Styděla se za jizvu na břichu

Tereza se svým fanouškům také svěřila s tím, co na privátu nosila za prádélko. „Samozřejmě, že jsme tam nebyly v teplákách, ale měly jsme jako holky takové sexy oblečení. Já jsem nosila černý korzet s takovým fráčkem, ve kterém jsem si připadala jako Batman,“ přiblížila. Fanouškům se Tereza svěřila i s tím, že kvůli operaci břicha nechtěla ukazovat velkou jizvu, tak raději nosila něco, co jí stopy po operaci zakrylo.