Tereza H. (26) popsala osudové zatčení na letišti v Pákistánu: Všechno je v pr*eli!

Osudným dnem se Tereze H. (26) z Uherského Hradiště stal 10. leden 2018. Odletět do Evropy měla o tři až čtyři dny dříve. Lidé, kteří s ní trávili v Pákistánu čas, ale tušili, že by mohla mít problémy. Odlet z pákistánského Láhauru tak o několik dní odložili s tím, že posléze vše proběhne hladce.

„Já už jsem byla nachystaná, jeli jsme na letiště. A ten borec mi říká, že to musíme otočit. A on, že cosi kvůli kontrolám a že bychom dlouho čekali. Ho*no bysme dlouho čekali, oni akorát nechtěli, aby mě tam chytli,“ popsala blonďatá Češka ve videu na sociální síti Herohero.

Podplacení pracovníci

Na letiště Terezu přivezli 10. ledna kolem jedné hodiny ráno. Její letadlo do Dubaje, odkud pak měla dalším spojem letět do Irska, mělo odletět kolem třetí hodiny ranní. „Přivezli mě na letiště v jednu hodinu ráno a v 1:05 už jsem byla zatčená,“ odvyprávěla s úsměvem. Situace přitom působila tak, že vše bylo dopředu pečlivě naplánované. Pákistánští „přátelé“ Tereze řekli, že má jít k přepážce číslo jedna nebo dva. Údajně tam měli mít podplacené lidi.

První kontrolou prošla bez problémů, stejně tak i další. „Druhá byla v kabince, kde byly dvě muslimky. Ty holky mě prohledaly a řekly, že můžu jít,“ popsala s tím, že u třetí kontroly byl muž z armády. Zkontroloval jí letenky a popřál šťastnou cestu.

Zaklepal na rameno

Tereza pak v odletové hale vyhlížela své letadlo. V tu chvíli za ní přišel muž v tmavě modré uniformě a poklepal jí na rameno. „A říká mi, abych šla za ním. Už jsem tušila, že je něco špatně. Řekl mi, jestli mu můžu ukázat kufr. Chtěla jsem to zahrát, ale kufrem jsem si nebyla jistá, tak jsem mu dala kabelku. A on říká, že tohle ne,“ dodala Tereza. Z kufru jí vyházel všechny věci, včetně použitého spodního prádla.

Muž, zřejmě celník, pak v kufru narazil na dvojité dno. „Všechno vytáhl, podíval se na dno a zaklepal. Říkal, že je to nějaké tvrdé. V tu chvíli jsem myslela, že odpadnu, že je všechno v pr*eli,“ odvyprávěla mladá žena. Když celník do kufru zabodl ostrý nástroj, uviděl bílý prášek. Tereza konkrétně nepopsala, o co šlo. Podle předchozích informací měla mít v kufru až devět kilo heroinu. Soud ji posléze všech obvinění zprostil a údajné pašování drog jí nikdy prokázáno nebylo.