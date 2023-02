Čtyři pořadatelé nevinní, půlroční podmínka pro traťového komisaře Petra Pláška (32). Krajský soud v Brně udělal po 11 letech definitivní tečku za tragédií při rallye v Lopeníku. V roce 2012 tam závodní auto řízené Michaelem B. při závodě srazilo šest lidí stojících u trati. Čtyři dívky (7 až 20 let) zemřely, další dva lidé utrpěli zranění.

Okresní soud v Uherském Hradišti vloni za to vynesl jeden podmíněný trest pro traťového komisaře Petra Pláška. Čtyři lidi, organizátory rallye Petra B., Václava F., Josefa N. a Miroslava S. obžaloby zprostil.

Před odvolacím soudem stál tedy jen traťový komisař Plášek, původně potrestaný 18 měsíci vězení odloženými na 18 měsíců. Soud konstatoval, že traťový komisař v rozporu se svými povinnostmi nevykázal dívky od trati.

Následky tragédie byly obrovské. Natálka (†20) a Klárka (†7) zůstaly na místě ležet, těla Beaty (†18) a Karolíny (†18) natlačil vůz až k nedalekému plotu.

Odvolání trest snížilo

Brněnský odvolací soud ale nyní Pláškovi za nedbalostní zavinění smrti a těžkých zranění trest snížil na šest měsíců, podmínečně odložený na jeden rok.

„Okresní soud v Uherském Hradišti vyhodnotil důkazy pouze v neprospěch Pláška,“ zdůraznil u krajského odvolacího soudu v Brně jeho obhájce.

Poukázal na sportovní řády, týkající se organizace a bezpečnosti rallye závodů. Na ně podle obhájce uherskohradišťský soud vůbec nereagoval. Připomněl, že organizátoři rallye Pláška v roli traťového komisaře nepoučili, jak má svoji funkci vykonávat.

Málo věděl

„Je mi hrozně moc líto, co se stalo. Ale s těmi informacemi, co jsem tehdy měl, dodneška nevím, co jsem udělal špatně,“ řekl Plášek s tím, že vše již bylo řečeno u předchozích soudních stání.

„V lidské rovině je důležité, že pozůstalí po zemřelých dívkách mého mandanta z ničeho neviní,“ dodal obhájce.

Státní zástupce připustil, že argumenty Pláška jsou z 80 procent pravdivé. „Pokud se ale přihlásí jako traťový komisař, byť na poslední chvíli, musí mít povědomí, jak takové podniky probíhají a co jeho práce obnáší. Nelze tedy říci, že by byl úplně bez viny,“ prohlásil žalobce.