Nejen na náledí si musí v posledních dnech dávat pozor jihomoravští řidiči. V rozmezí pouhých několika dnů tu evidují již třetího řidiče, který jel po silnici v protisměru! Stařík (85) zabloudil poté, co se vydal ze vsi na nákupy do Uherského Hradiště. Nijak nekontaktoval svou rodinu, a tak ta zřejmě neměla ani tušení, že jejich příbuzný bloudí celou noc! Nakonec skončil v 50 kilometrů vzdáleném Vyškově.

O téměř dvanáctihodinovém bloudění seniora informovali strážníci z Vyškova. Jejich operátor u městského kamerového systému si o půl páté ráno všiml auta, které jelo v protisměru a následně zastavilo na chodníku.



Z Hradiště až do Vyškova

„Strážníci se ihned vydali na místo a zjistili, že muž (85) vyrazil kolem páté hodiny večerní předchozího dne na nákup do Uherského Hradiště. Na zpáteční cestě ale ztratil orientaci a nemohl ve tmě najít cestu domů. Jeho mnohahodinové putování skončilo až ve Vyškově,“ uvedl velitel oddělení vyškovských strážníků Petr Sedláček.

Podle strážníků byl stařík hodně zmatený. „Neorientoval se v čase, ani prostoru. Z důvodu obavy o jeho zdraví mu přivolali strážníci rychlou záchrannou službu,“ pokračoval Sedláček.

Není přitom zřejmé, zda rodina staříka o jeho problémech věděla. Patrně ne. Syna informovali až strážníci. Ten jim za lidský a profesionální postup ze srdce poděkoval. Evidentně se mu velmi ulevilo, že má příběh šťastný konec.

Hříšníci za volantem

Před pár dny vjela do protisměru na svitavské radiále v Brně žena (74). Ta si naštěstí svůj omyl rychle uvědomila, zaparkovala při krajnici, opustila auto a zavolala policii. „V dané situaci, udělala to nejlepší, co mohla,“ pochválil řidičku mluvčí policie Petr Vala.

Horší to již bylo s řidičem (89), který se hnal dlouhých 22 kilometrů po dálnici z Brna na Znojmo. Muž byl natolik zmaten, že mu vůbec nedošlo, že jede na špatné straně dálnice a jednou dokonce ignoroval i snahu policie zastavit ho včas. Naštěstí i tato příhoda skončila bez fatálních následků.



VIDEO: Zmatený senior jel 20 km po dálnici D52 v protiměru.

délka: 02:11.50 Video Video se připravuje ... Zmatený senior jel 20 km po dálnici D52 v protiměru Policie ČR