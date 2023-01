Pohotovost a zdravý rozum uplatnila na svitavské radiále řidička (74), která si při odjezdu z obchodního centra na okraji Brna spletla výjezd a ocitla se v protisměru. Žena okamžitě zjistila, co se stalo, nezpanikařila, vůz odstavila na krajnici a zavolala na linku 158.

Policejní hlídka dorazila během několika minut a zastavila veškerý provoz. „Poté se starší žena s automobilem mohla bezpečně otočit do správného směru,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala, který ocenil ženinu duchapřítomnou reakci.

„Bohužel ale ne všechny případy jízdy v protisměru končí stejně dobře. Například loni v květnu si u stejného obchodního centra na výpadovce na Svitavy spletl směr šestaosmdesátiletý muž a po pár metrech jízdy v protisměru tvrdě havaroval,“ uvedl mluvčí.

Seniorka po nákupu vjela do protisměru: Zachovala se duchapřítomně, pochválila ji policie

Předloni zase policisté spatřili řidiče v protisměru na břeclavské dálnici. Jejich pohotový zákrok zabránil katastrofě.

Co radí policie

V případě, že se řidič dostane do protisměru, musí hlavně zachovat klid a neprodleně zastavit na krajnici, ideálně na levé straně nejpomalejšího jízdního pruhu. Pokud to ale není například vlivem provozu bezpečné, nevyplácí se zbytečně riskovat, zastavit musí co nejblíže ke středovému pásu.

„Šofér také musí zapnout světelné výstražné znamení a schovat se nejlépe i v reflexní vestě za svodidla. V bezpečí pak o své poloze musí informovat policejní tísňovou linku a vyčkat do příjezdu nejbližší hlídky,“ zdůraznil policista.