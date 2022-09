Opilec narazil na Turnovsku v protisměru do policistů: Jejich SUV odhodil náraz do příkopu!

Namol opilý řidič způsobil u Bernartic vážnou nehodu. Se svým autem přejel do protisměru, kde čelně narazil do policejního vozu. Dvojčlenná hlídka policistů skončila v nemocnici, muž pak nadýchal přes dvě promile.

K nehodě došlo v pátek kolem sedmé hodiny večer. Řidič octavie jel od Bernartice, a když dojížděl do levotočivé zatáčky, tak přejel do protisměru. K jeho smůle ale proti němu jela hlídka policie, bohužel do ní čelně narazil.

Policejní SUV pak bylo odhozeno do příkopu, dvojčlenná hlídka policistů nakonec skončila v nemocnici. „Nikdo jiný se nezranil. U řidiče octavie policisté dechovou zkouškou zjistili požití alkoholu. Šestapadesátiletý řidič nadýchal přes dvě promile,“ popsala mluvčí policie Iva Kormošová. Škoda na policejním voze je téměř půl milionu korun.

Není to ale jediný opilý řidič, kterého museli v Královéhradeckém kraji řešit. Například v sobotu došlo u Vlčic na Trutnovsku k jiné vážné nehodě. Šofér (27) dostal na mokré silnici smyk a skončil v příkopu a poté ve stromě. Řidič vyvázl bez zranění, o šest let mladší spolujezdkyně ale utrpěla vážná zranění. Celkem řešili devět řidičů a jednoho cyklistu pod vlivem alkoholu. Nejvíc nadýchal řidič v Hradci Králové – 2,5 promile.

Pět z nich bylo i účastníky dopravní nehody. „Všechny řidiče pod vlivem alkoholu kromě cyklisty, který se musí dostavit k řízení u správního orgánu, čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Těm, co způsobili nehodu, hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Ostatním až roční či peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ dodala mluvčí.