Nová epizoda Případů 1. oddělení připomněla metanolového vraha: Co nebylo v seriálu a podivné propojení herečky s kauzou!

V pondělí Česká televize odvysílala už druhou epizodu z nové série oblíbeného kriminálního seriálu Případy 1. oddělení. Ve 13 nových epizodách se vyšetřovatelé zabývají kauzami, které jsou inspirovány skutečnými událostmi. V seriálu se také objevily dvě nové postavy, vyšetřovatel Jiří Netík a operativkyně Adéla. Nejnovější díl připomněl metanolového vraha Václava Valtera, který otrávil svou manželku a doufal, že to bude vypadat, že se stala obětí metanolové kauzy. Co v reálu vrah řekl, když volal na záchranku a čím se hájil u soudu?

Nová epizoda Případů 1. oddělení se inspirovala případem z roku 2013. Tehdy šedesátiletý Václav Valtera v březnu toho roku otrávil svou manželku metanolem.V seriálu si vraha, který dostal jméno Jaroslav Rus, si zahrál Oldřich Navrátil.

Scénáristé se tentokrát skutečného případu drželi poměrně přesně a nenajdeme v něm tak mnoho odlišností. Skutečný vrah doopravdy žil ve společné domácnosti s bývalou manželkou a přítelkyní. Jeho expartnerka Milena byla alkoholička a dlouhodobě s ní měl spory, což ale u soudu Valtera popíral. Údajně byla ale ženina závislost tak silná, že v bytě zvracela a kálela na zem.

Co v seriálu nebylo?

U soudu s Václavem Valterou byl jako důkaz předložen záznam, kdy vrah volal záchrannou službu. Smrt bývalé partnerky prý ohlašoval s ledovým klidem. „Moje bytná je asi jako mrtvá, ona asi jako hodně pila,“ řekl v březnu 2013 do telefonu.

Mnoho emocí neprojevil ani u soudu. Přiznal sice, že metanol s vodkou smíchal a láhev dal pak do lednice, tvrdil ale, že směs chtěl použít na lakování dřeva. Soud mu ovšem neuvěřil. I pokud by skutečně šlo jenom o experiment, nedávalo by totiž smysl, aby výslednou směs vkládal do lednice.

Velice nepravděpodobně zněla také jeho argumentace, že z lahve sám ochutnal. „Smíchal jsem to asi jedna ku jedné. Dokonce jsem to ochutnal, ale nebylo to nic moc, dal jsem si asi dva nebo tři panáky,“ tvrdil mechanik soudu. Podle soudního znalce by však měl i po dvou locích vážné zdravotní obtíže a musel by vyhledat lékaře, což se nestalo.

Václav Valtera se nikdy nepřiznal, že by svou bývalou manželku úmyslně otrávil. V závěrečné řeči řekl, že je mu líto, co se stalo, nicméně se necítí vinen. Vraha však usvědčily odposlechy a vyšetření na detektoru lži. Byl odsouzen nejprve k jedenácti letům vězení. Městský soud v Praze mu později trest zpřísnil. Dostal nakonec 14 let.

Herečka Adély se objevila ve filmu Metanol!

V nové sérii Případů 1. oddělení se také objevily dvě nové postavy vyšetřovatel Jiří Netík v podání slovenského herce Juraje Loje, který se objevil třeba ve filmu Šarlatán, a operativkyně Adéla Čulíková.

Tu měla původně hrát úplně jiná herečka, Hana Vágnerová, která se ovšem nakonec role vzdala a tak proběhl nový konkurz. Roli nakonec získala poměrně neznámá herečka Barbora Bočková.

Ta se dosud objevila jenom v několika málo filmových počinech. V souvislosti s novou epizodou Případů 1. oddělení ovšem stojí za zmínku, že se představitelka Adély v roce 2018 objevila v televizním filmu Metanol režisérky Terezy Kopáčové, jehož děj se točí právě kolem metanolové kauzi.