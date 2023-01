Panna

Milé Panny, prožíváte zajímavé období, co se lásky týká. Vy máte dojem, že jste našly přítele do nepohody, ale on je do vás zamilovaný. Pokud si chcete ušetřit budoucí problémy, raději mu to již na začátku řekněte. Necítíte k němu to, co od vás očekává.