Opilý Rudolf při nehodě zabil Pavla, Ivetu i její maminku: Rozloučit se přišlo pět set lidí!

Čtyři lidé zemřeli v neděli večer při autonehodě mezi obcemi Tornaľa a Otročok na jihu Slovenska. Se zesnulými Pavlem, Ivetou a její maminkou Vierou se v pátek přišly rozloučit stovky lidí.

Poslední rozloučení vedl ceremoniář, který se při smuteční řeči střídal s řečníkem. Před proslovem zapálil za každého zemřelého jednu bílou svíci a poté promluvil k truchlícímu shromáždění. „Někdy je lepší mlčet, protože jsou chvíle, kdy jsou slova zbytečná. Právě teď prožíváme jednu z nich,“ řekl v úvodu a pokračoval úvahou o životě a smrti, informoval web deníku Plus JEDEN DEŇ.

Smuteční řečník všem hostům krátce připomněl, s jak dobrými a milými lidmi měli tu čest se seznámit. Viera pracovala v textilní továrně, ale kvůli vnučce Nikolce odešla do předčasného důchodu, aby se dcera Iveta mohla věnovat své kariéře.

Manželé Iveta a Pavel se v mládí seznámili na cvičišti psů a brzy se do sebe zamilovali. Přestože Pavla čekala vojenská služba, oženil se se svou vyvolenou a do roka se jim narodila dcera Ivetka. O šest let později se rodiče radovali z druhé holčičky Nikolky.

Jejich rodinné štěstí nedávno doplnilo další dítě. Dcera Iveta jim porodila první vnouče, Noela. Nikdo netušil, že to bude trvat tak krátce a že jim nebude dopřáno užívat si stáří společně, obklopeni láskou svých nejbližších...

Dopravní policista ve výslužbě Pavel zemřel spolu s manželkou Ivetou a tchyní Vierou minulý víkend při tragické dopravní nehodě. Na silnici mezi městem Tornaľa a obcí Otročok se srazili s opilým řidičem Rudolfem, jenž zničehonic vjel do protisměru. Nikdo srážku nepřežil.