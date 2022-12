Ondru (21) s Downovým syndromem napadl na zastávce školák: Dospělí nečinně přihlíželi!

Ondra, který má Downův syndrom, chodí do speciální školy do Nového Města nad Metují. „Tam je schopný se dopravit sám, má u sebe kartičku, kde bydlí pro případ, že by se ztratil, nebo mu řidič autobusu nerozuměli,“ uvedla v příspěvku na facebooku Ondrova sestra Rita s tím, že 25. listopadu se domů Ondra vrátil uplakaný, s monoklem a roztrženým obočím. Rodina se proto okamžitě obrátila na policii, která se případem začala zabývat, a strážcům zákona se podařilo již útočníka dopadnout.

Nezletilý pachatel

„Pachatele jsme vypátrali. Je ve věku dítěte. Další informace podávat nemohu,“ uvedl pro Blesk vrchní strážník městské policie Miloš Kratěna s tím, že případ předali správnímu orgánu městského úřadu. Pachatele se strážníkům podařilo dopadnout díky městskému kamerovému záznamu. Útočník se následně policistům přiznal. „Autobusové nádraží bylo plné lidí, ale v podstatě nikdo tomu chlapci nepomohl,“ dodal Kratěna s tím, že chlapce se ale později ujaly studentky, které mu nabídly papírové kapesníky.

Apel na lidskost

Sestra napadeného Ondřeje v příspěvku dále uvedla, že to není poprvé, kdy se stal obětí krutých žertů. „Bohužel od lidí, kteří ho vidí v Novém městě na zastávce, se dozvídáme, že si z něj lidi dělají legraci, obtěžují ho, nutí ho kouřit cizí nedopalky, pít staré pití pohozené na zemi… Ondra si neuvědomuje, že se to nedělá, že je to nezdravé a nehygienické. Oni mu i berou těch šestnáct korun na autobus!“ píše. Ondra je podle jejích slov šikovný a přátelský kluk, který rád chodí za lidmi a povídá si s nimi. „Chápu, že to občas může být otravný, no ale stačí mu říct, ať jde pryč a nechá vás být,“ dodává a prosí, aby lidé projevili lidskost.

Příspěvek s popisem šokujícího incidentu se začal šířit po sociální síti a lidé posílají v komentářích Ondrovi hodně sil. „Hnusná doba, stydím se, že máme ve společnosti takový odpad. Mám slzy v očích,“ píše jedna z komentujících s tím, aby se rodina držela. „Lidé jsou zlí, místo, aby těmto lidem pomáhali, tak si na nich ještě léčí své mindráky,“ píše další. „Lidé jsou neuvěřitelně zlí. Mám mentálně postiženou sestru, tak vím, co lidé dokážou,“ dodává další.