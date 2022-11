Zloděj v Českých Budějovicích v noci okradl mladou ženu: Zachytily ho kamery, nepoznáváte ho?

Dne 14. června krátce po půlnoci odešla z českobudějovického Singer Pubu skupinka tří mužů, hned za nimi bar opustil ještě další zákazník. Není zcela jasné, zda holohlavý muž patřil k předchozí skupině a nebo jenom náhodou odcházel ve stejnou chvíli.

Tento muž však následně na pěší stezce za restaurací Kozlovna u Zelené Ratolesti napadl mladou ženu. „Ženu muž chytl za vlasy, vyhrožoval jí, že ji rozřeže a nebo hodí do vody. Paní následně začal rozvazovat sukni,“ popsal událost v pořadu Na stopě kriminalista.

Žena sice neviděla zbraň, ale bála se o svůj život. Muž si navíc sahal do kapes, kde mohl mít něco, čím by jí ublížil. Pak se útočník začal zajímat o její tašku, žena zareagovala pohotově a nabídla mu peníze. „Dalo by se říct, že vykoupila sama sebe,“ doplnil kriminalista.

Lupič si nakonec odnesl pět tisíc korun, zlatý řetízek s přívěskem srdce s kamínky v hodnotě 24 tisíc korun a zlatý náramek.

Zloděj by mohl být ve věku kolem 35 let a byl vysoký okolo 170 centimetrů, byl hubené postavy a měl velice bledou pleť, navíc mu chyběly přední zuby. Podle napadené hovořil se slovanským přízvukem. Jeho i skupinku, která odcházela z baru před ním zachytily bezpečnostní kamery. Policisté proto prosí, aby se jim ozvali buď sami muži, nebo kdokoli, kdo je nebo útočníka pozná.