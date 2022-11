Deset let sekal "latinu! Štěpán Krop (53), teď si jde na dalších 10 let sednout do basy za nevídaný pokus o vraždu. Muž se za hlasitého povzbuzování manželky pokusil v Třinci pod mostem upálit pár bezdomovců Pavla a Anežku. Tu navíc zmlátil a hrozil jí nožem! Proč, to nikdy nevysvětlil!

Všichni čtyři aktéři se mezi sebou dobře znali. Napadení partneři nějakou dobu s Kropem a jeho ženou žili společně v zahradní chatce, problémy mezi sebou nikdy neměli, notně spolu všichni holdovali alkoholu. Letos v únoru ale Pavel L. s Anežkou Ch. z chaty odešli kvůli přemnožení šatních molů, kteří jim zničili nějaké věci.

„Šli jsme bydlet do tunelu pod most. Bylo to asi 200 metrů od té chatky. Už jsme se s nimi pak vůbec nestýkali. Kropovi muselo přeskočit, asi mu vadilo, že bydlímě stále poblíž. Nevím,“ řekla Anežka Ch.

Manželka ho povzbuzovala

„Už jsme usínali, když mě probudil silný pach benzínu. Krop ho rozléval všude kolem, spacáky, deky, matrace. Zasáhl mi oči, chvíli jsem nic neviděl. Pak si sedl na družku a začal ji polévat taky. Celou dobu ho povzbuzovala jeho manželka, navíc mu svítila čelovkou,“ líčil incident napadený Pavel L.

„Sedl si na mě a začal mě mlátit do obličeje, přitom řval: »Já tě zabiju ty ku*vo, klidně si tě odsedím!« Pak vytáhl nůž a naznačoval, že mě bodne. To mu ale jeho žena řekla, ať to nedělá. Tak vzal zapalovač a škrtal…,“ přidala se Pavlova družka Anežka Ch.

Měli obrovské štěstí

Plamen byl naštěstí velmi malý a Pavlovi L., který si jakžtakž otřel z očí benzín, se ho povedlo uhasit. Namol opilý Krop další pokusy o zapálení páru vzdal a s neméně opilou manželkou pak beze slova odešli.

Dle krajského soudu v Ostravě vyvázli Pavel L. s Anežkou Ch. s velkým štěstím. „Jak uvedli znalci, benzín se odpařoval jen minimálně kvůli velké zimě. Stát se to za vyšších letních teplot, následky by byly úplně jiné,“ upozornil soudce Ivo Davídek.

Seděl za týrání družky

Štěpán Krop sice vydržel 10 let bez zápisu jediného škraloupu, předtím však čelil soudu hned třikrát, mimo jiné i za týrání a znásilnění tehdejší přítelkyně, ze které měl místo družky spíš služku.

Musela mu být kdykoli po vůli, když nebyla, zbil ji. Musela mu neustále posluhovat, zapalovat mu cigaretu, nahá se převlékat před otevřeným oknem. Za to si odseděl tři roky.

S trestem souhlasili všichni

Aktuální soudní proces proběhl ve vzácné shodě. „Prohlašuji vinu a souhlasím s obžalobou,“ řekl nejprve Štěpán Krop, vzápětí mu byl navržen žalobcem i obhájcem stejný trest 10 let, protože podle nich jednal v úmyslu nepřímém. Kropovi zprvu hrozilo až 20 let, včetně trestu výjimečného.

Rozsudek navrhovaný trest 10 let stvrdil a je pravomocný. Krop nikdy svůj čin nevysvětlil, poškozeným se v soudní síni jen rozpačitě omluvil. Soud zřejmě čeká i jeho manželku, zatím se stále šetří míra jejího zavinění.