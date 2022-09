Brutální útok na bezdomovce v Ústí nad Labem: Sedmák ho kopl do obličeje!

Myslel si, že mu chce mladík něco dát nebo se ho na něco zeptat, místo toho ale přišel kopanec rovnou do obličeje! Ústečtí kriminalisté vyšetřují případ šokujícího napadení bezdomovce žákem sedmé třídy základní školy. A co hůř, mladík se svým útokem navíc chlubil i na internetu.

„Teď!“ Je slyšet na videu. Pak přichází rychlý výpad pravou nohou, kterou mladík v modrém tričku sedícího bezdomovce kopne přímo do obličeje. Tím to končí, chlapec se pak otočí a utíká pryč.

Celou dobu ho u toho točí někdo z jeho kamarádů. „Takže můj láska tady jde něco dělat,“ říká osoba za kamerou. Jak je u teenagerů zvykem, videem se pochlubili na sociálních sítích. „Já jsem tu seděl a popíjel víno, kouřil jsem. Najednou přišel ke mně a jednu mi ,šoupl',“ popsal pro TN.cz bezdomovec. Video kriminalistům poslouží jako kvalitní důkaz.

Důvod, proč mladík muže napadl, není znám. K činu ale došlo v Ústí nad Labem. Videa si všiml Martin, kterého se to dotklo a rozhodl se celou věc řešit. „Když jsem to video poprvé viděl, tak jsem si říkal, že to snad ani není možné, co dokáže žák sedmé třídy," popsal muž. Shodou okolností zná i jméno agresora – jeho děti chodí do stejné školy.

Proto neváhal a na policii brutální útok ohlásil. Měl totiž strach, aby se nestalo něco jeho dětem. „Co udělá příště? S tím bezdomovcem jsem mluvil. Nečekal to. Seděl tam a myslel si, že ten kluk mu chce něco dát nebo se na něco zeptat. Vůbec nečekal, že by dostal kopanec," doplňuje Martin.

Případ už vyšetřuje i kriminálka. Policisté už byli i v základní škole kam žák chodí. Dobrosrdečný Martin zároveň rozjel velkou akci, bezdomovci chce pomoct postavit se na nohy a dostat se z ulice. Obrátil se i na charitu, kde napadenému domluvil ubytování.