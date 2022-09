Turistku v hotelu v Řecku znásilnilo několik mužů: Žena popsala otřesné detaily!

Britskou turistku v oblíbeném dovolenkovém ráji mělo znásilnit několik mužů. Jednatřicetiletá žena šla s přáteli do klubu ve městě Faliraki na řeckém ostrově Rhodos. Tam se seznámili s turisty z Belgie a odešli s nimi do hotelového pokoje, kde k znásilnění mělo dojít. Turistka popsala, že poté, co její přátelé odešli pryč, ji skupinka odvedla do ložnice a hodila na postel.