Úchyl znásilnil dívku (6) v dodávce: Po sexuálním martyriu ji vyhodil v lese

Podle policistů muž unesl mladičkou dívku a odvezl ji do lesa. Mezitím ji stihl ještě ve své dodávce znásilnit. Dívenka už se shledala se svými rodiči, avšak trauma ze strašného zážitku si zřejmě ponese do smrti. Co vysvětlovat policistům bude mít na první pohled zdánlivě normální dvacetiletý muž. Zachytily ho kamery a strážci zákona po něm pátrají.

Policistům se již dříve podařilo zadržet jiného třicetiletého muže, kterého z činu podezírali. Výslech ale jeho vinu neprokázal a detektivové ho propustili na svobodu. O to více se zaměřili právě asi na dvacetiletého mladíka. Měl se podezřele pohybovat v okolí místa činu. O pomoc žádají veřejnost.

Jeden z policistů pochválil spolupráci znásilněné dívky. I přes způsobené trauma vyšetřovatelům pomohla. „Rád bych ji pochválil za její nesmírnou statečnost,“ uvedl Richard Hunt. „V současné době se jí dostává pomoci od profesionálů,“ řekl.

V oblasti, kde se strašný čin odehrál, stále hlídkují policisté. „Probíhá vyšetřování a rád bych ubezpečil společnost, že na místě máme další policisty,“ dodal pro deník The Sun. Zločince chtějí dostat před soud, co nejdříve to bude možné.