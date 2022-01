V srdceryvném vzkazu svým příznivcům Kate a Gerry McCanovi prozradili, že pokroky v pátrání po jejich milované dceři sice existují, ale k žádnému zásadnímu vývoji nedošlo. To je velmi zklamalo. Čekal, že v tuto dobu už budou mít v rukou aspoň nějaké zprávy. Stále věří, že svou dcerku najdou živou.

Maminka Kate Mccanová, která mimo jiné pracuje v nemocnici a pomáhá v boji proti covidu, je stále nešťastnější. „Není to teď vůbec dobré ještě s tím koronavirem. Bohužel je to pro mnohé samé utrpení,“ posteskla si. Situace je o to horší, že oba rodiče strávili bez Maddie již patnácté Vánoce.

„Všichni jsme tak nějak doufali a očekávali, že teď už ta situace bude úplně jiná,“ shodli se oba rodiče na Facebooku. „Práce a pokrok pokračují, žádné významné zprávy ale nepřicházejí,“ uvedli.

Kate i se svým manželem si i přesto našli čas a náladu, aby poděkovali svým příznivcům. „Navzdory tomu jsme si nemohli nechat ujít příležitost říct všem našim příznivcům, že jim ještě jednou moc děkujeme,“ napsali a popřáli všem šťastný nový rok. Britská policie mezitím stále pátrá po jejich milovaném dítěti, kterému by teď bylo osmnáct let.

Jak uvedl deník The Sun, komisařka metropolitní policie Cressida Dicková pátrání nevzdává a případem se bude zabývat dokud to jen půjde. „Leda by už se opravdu nedalo nic dělat,“ podotkla, že končit jen tak nehodlá.

Tehdy tříletá Maddie McCannová zmizela v roce 2007 v průběhu prázdninového pobytu v portugalském letovisku Praia da Luz z hotelového pokoje, když její rodiče večeřeli poblíž s kamarády. Němečtí detektivové považují Christiana B. za hlavního podezřelého a domnívají se, že ji zavraždil.