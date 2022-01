Pěkně krušnou noc prožili zaměstnanci horské restaurace v Albuquerque v Novém Mexiku. Když zakončili silvestrovské oslavy, lanovkou se chtěli dopravit dolů do svých domovů. Kvůli bouři ale všech dvacet členů personálu a k tomu jeden hlídač v kabině uvízli! Za svítání začala dramatická záchranná operace.

Těšili se na své blízké, místo toho ale bojovali o holý život. Když se lanovka rozjela, mělo trvat patnáct minut, než se dostanou dolů z hory. Přišel ale šok. Počasí se náhle změnilo, jeden z kabelů se obalil ledem a kabina se zastavila. Dál se jet nemohlo. Dvacet nešťastníků zůstalo uvízlých vysoko nad zemí.

A co víc, vzhledem k tomu, že okolo panovala neprostupná tma, nebylo možné zahájit záchranné operace. Všichni tak museli čekat namačkáni v kabině až do svítání. Do toho ještě přišla zpráva, že v druhé kabině, která mířila nahoru, zůstal uvězněný hlídač.

„Uvízli jsme v lanovce, snad nás brzy zachrání,“ zveřejnila Colleen Elvidgeová v sobotu ráno na sociálních sítích spolu s fotografiemi, na kterých jsou unavení cestující v mikinách s kapucí.

S rozbřeskem přišla i spása. Do akce se vydal záchranný vrtulník. Jednoho po druhém museli záchranáři pomocí lan dostat na zem a poté vrtulníkem dopravit do bezpečí. V sobotu odpoledne už mohl mluvčí hasičů Robert Arguellas potvrdit, že záchranná operace byla úspěšná. Podařilo se zachránit jak dvacet zaměstnanců, tak i uvízlého hlídače.

Jak uvedl deník Daily Mail, při operacích se naštěstí nikdo nezranil. „Akorát byli pěkně frustrovaní,“ popsal náladu zachráněných Arguellas.

„Všech jednadvacet lidí a záchranáři se dostali z hory bez zranění. Chceme poděkovat BCSO, pátracím a záchranným týmům NM, státní policii NM a personálu letecké tramvaje Sandia Peak za pomoc při realizaci úspěšné záchrany. Takhle se správně začíná nový rok!“ uvedl na twitteru hasičský sbor.