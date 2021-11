Šestiletý chlapec, který v květnu jako jediný přežil pád lanovky v severní Itálii, musí být z Izraele vrácen do Itálie do 12. prosince. Rozhodl o tom v pondělí izraelský nejvyšší soud. Eitan Biran je ze smíšené italsko-izraelské rodiny a je předmětem právní bitvy obou rodin o to, komu bude svěřen do péče.