Chyběl jeden den do pravidelné odstávky. Místo toho došlo k obrovské tragédii! Kabinka lanovky na Ještědu se utrhla, spadla a v ní zahynul průvodčí Českých drah. Podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery prasklo tažné lano, ale jen to by její pád nemělo způsobit.

Již 88 let, tak dlouho jezdí lanovka na Ještědu v Libereckém kraji, z toho 46 let ve stávající, modernizované podobě. V neděli, den před plánovanou odstávkou, ale došlo k tragédii. Jedna z kabinek se utrhla a spadla na zem! Uvnitř byl bohužel průvodčí, jenž utrpěl fatální zranění, kterým podlehl.

„Je nám velice líto, že k této tragické události došlo, a chceme vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým po našem kolegovi. Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na evakuaci cestujících z druhé kabiny a postarali se o jejich přesun do bezpečí,“ uvedli zástupci Českých drah.

Z druhé kabinky, která visela v patnáctimetrové výšce, bylo nutné evakuovat 14 lidí. „V zázemí horské služby byli ošetřeni a vyšetřeni našimi zaměstnanci jak z řad záchranářů, tak interventů. Pracují s nimi psychologové, protože viděli pád té kabinky,“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Přetržené lano

Jak uvedla ČTK, České dráhy se domnívají, že prasklé tažné lano mohlo být bezprostřední příčinou nehody. Podle ředitele provozu osobní dopravy ČD při nehodě lanovky došlo k jeho destrukci, uvedla Česká televize.

Lano prochází každé dva roky takzvanou defektoskopickou kontrolou. Tímto stylem se kontroluje předmět tak, aniž by byl zničen či rozebrán. Poslední taková kontrola proběhla podle ČD v listopadu loňského roku. „Další defektoskopickou zkoušku znalec doporučil provést do listopadu 2022,“ píšou na svých stránkách České dráhy.

Podle inspektora Kučery v neděli našli zbytky prasklého tažného lana a v pondělí inspekce pokračuje ve vyšetřování. „Předpokládám, že na místě mimořádné události budeme ještě dnes, pak už se tam vracet nebudeme, už to bude spíše dokazování, papíry, výslechy a tak dále,“ uvedl.

Bylo zjištěno, že v kabině byla při neštěstí aktivována jedna ze dvou ručních brzd, uvedla TV Nova. Druhou už strojník zřejmě nestihl použít, případně nebyla funkční.

Výměna před šesti lety

Podle něj vyšetřování inspekci potrvá minimálně půl roku. „Třeba taková kontrola defektoskopie lana trvá několik měsíců. Stejně tak to, že praskne tažné lano, by nemělo způsobit pád kabinky lanové dráhy. Jsou tam mechanismy, které mají nějakým způsobem fungovat, a my musíme zkoumat, proč se ta kabina zřítila,“ dodal.

Tažné lano používané na lanovce na Ještěd má v průměru 22,4 milimetru, na délku asi 1,4 kilometru a váží kolem tří tun. Na Ještědu ho mění obvykle po 10-15 letech, podle údajů ČTK se tak naposledy stalo na jaře 2016.

Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou od dvou do osmi let, případem se zabývají i inspektoři Drážní inspekce. „Máme přizvané znalce z oborů, kteří nám vlastní expertizou mohou dopomoci k objasnění celého případu,“ řekl novinářům policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Kontrola každý den

Paradoxní je, že den po tragédii (v pondělí) měla být lanovka zastavena, odstavena a technici na ní měli začít provádět celou řadu kontrol. Provoz lanovky podléhá přísným regulacím. Podle Českých drah se denně před spuštěním provádí kontrola vyzkoušením bezpečnostních prvků, každé pondělí pak dojde k pravidelné údržbě nebo odstranění případných závad. „Každých 14 dní pak projde lanovka větší prohlídkou a jednou měsíčně tzv. komplexní kontrolou s protokolárními zápisy. Velké revize se provádějí na lanové dráze dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim mezi letní a zimní sezonou,“ stojí dále na webu dopravce. Tak tomu mělo právě být už ode dneška.

Od 1. listopadu až do až do 12. listopadu měla být lanovka mimo provoz s tím, že se na ní bude provádět podzimní revize před zahájením zimní sezony. Provoz se měl obnovit o den později v osm hodin ráno podle jízdního řádu. Jenže to se už nestane.

Zatím není jasné, kdy lanovka bude moci být opět v provozu. Podle mluvčího Petra Šťáhlavského bude potřeba větší oprava. „Její rozsah a délka bude stanovena až po podrobné prohlídce celé lanové dráhy, proto nelze v současné chvíli předjímat rozsah prací. Lze však očekávat, že bude nutné vyměnit celé tažné lano a vyrobit novou kabinu,“ řekl mluvčí Českých drah.

ČD zatím odhadují škodu na lanovce po nehodě na deset milionů korun. Policie hledá i další případné svědky tragické nehody, přihlásit se mají na tísňovou linku 158. Zatím se jich přihlásilo pouze sedm.