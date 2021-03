Naposledy byla viděna v pondělí odpoledne, jak si na pozemku vlastní rodiny v oblasti Tara v australském Queenslandu hraje se psy. Poté jako by se po ní slehla země. Po dívence Ruby Gulliverové (†2) se rozjelo rozsáhlé pátrání, které bohužel nemělo šťastný konec.

„Chci jenom, aby se moje malá dívenka vrátila domů, kde bude v pořádku. Zabíjí mě, že je tam venku bez rodičů, kteří ji tak milují,“ zoufala si maminka Sky Gulliverová poté, co její dcerka zmizela. Právě ona nahlásila její pohřešování.

Stačila chvilka a byla pryč

Tehdy ještě netušila, jaká hrůza ji čeká. Dívenka zmizela kolem půl čtvrté odpoledne v pondělí. Než si rodina všimla, že je pryč, uplynulo asi 30 minut až jedna hodina, uvedl Daily Mail. Policisté při pátrání použili i termovizi.

Bohužel, živou se holčičku najít už nepodařilo. Její tělíčko bylo objeveno kolem jedné hodiny ráno v úterý. Našli ho potápěči, které strážci zákona přivolali na pomoc. Ruby se utopila v přehradě, která se nachází na soukromém pozemku její rodiny.

Cizí zavinění se nepředpokládá

Při hře se psy se podle všeho zatoulala, spadla do vody, a jelikož neuměla plavat, utopila se. Úmrtí dívenky policie nadále prošetřuje, ale nedomnívá se, že by v něm měl prsty kdokoliv další. Vypadá to na strašlivou náhodu s tragickým koncem.

Tohle by předpokládal jen málokdo. Většina lidí čeká křik a volání o pomoc, většina lidí se však topí úplně potichu.