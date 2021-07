Svéhlavá školačka Izabela Eduarda de Sousaová si doma s pomocí kamarádky píchnula piercing do obočí. Učinila tak i přes hlasitý protest své rodiny. To ale vedlo k tragickému konci. Do místa vpichu se dívence dostala infekce, která jí způsobila vážné problémy, kterým školačka z Brazílie v nemocnici podlehla.