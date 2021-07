V roce 2013 časopis Time vyhodnotil horskou dráhu The Voyage, která se nachází v zábavním parku Holiday World & Splashi Safari za nejlepší dřevěnou horskou dráhu v zemi! Podle magazínu návštěvníci zažívají pocit beztíže celých 24,3 sekund. Horská dráha, která dosahuje výšky až 50 metrů je lákadlem pro stovky návštěvníků vyhledávajících adrenalin.

V červnu na horskou dráhu vyrazila i Dawn Jankovicová z města Bunswick v Ohiu, která do zábavního parku vzala svého syna Gunnara. Den probíhal podle plánů a máma se synem si užívali mnoho zábavy, dokud nenasedli na horskou dráhu. „Byla celý den v pořádku,“ uvedl pro britský deník Daily Star Gunnar.

Zatímco na začátku jízdy nasedala Dawn na horskou dráhu s úsměvem na rtech, během jízdy zničehonic ztratila vědomí. Byla jí poskytnuta první pomoc a urychleně byla převezena do nemocnice. Lékaři však už jen konstatovali smrt. „Byla milující mámou a milovala všechny tyhle věci jako chodit na různá místa, parky a tak,“ uvedl dále Gunnar, který seděl vedle ní, když ztratila vědomí.

Téměř měsíc byla její náhlá smrt záhadnou. Ve středu však koronerka Katie Schucková oznámila výsledky pitvy. „V podstatě to byla jen síla,“ uvedla Schucková pro deník Kansas City a zdůraznila, že smrt ženy nemá nic společného s atrakcí samotnou. „Byla to jen reakce jejího těla na jízdu. Nemělo to nic společného s poruchou nebo čímkoliv jiným, co se týče bezpečnosti,“ dodala.

Atrakce dosahuje jízdy až 107 km/h a v důsledku obrovského tlaku mělo dojít k roztržení její tepny, což způsobilo masivní vnitřní krvácení. „Rád bych využil tento čas a poděkoval všem za myšlenky a modlitby, které se ke mně dostaly,“ uvedl Gunnar na sociální síti facebook. „Moje matka by byla ohromena podporou vás všech – stejně jako já,“ dodal.

