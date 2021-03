Francouzská policie v pondělí večer našla v Seině na předměstí Paříže čtrnáctiletou utonulou dívku. Vyšetřovatelé podezírají dva její vrstevníky, že dívku zbili a hodili do řeky.

Napsala to agentura AFP s odvoláním na policejní zdroje. Na předměstí Paříže došlo v posledních týdnech k několika smrtelným potyčkám mezi mládeží. Na policii zavolala matka dnes již zadrženého chlapce, že on a jeho dívka zbili spolužačku, hodili ji do vody a pak utekli.

Dívku ve škole šikanovali

Policie našla tělo o dvě hodiny později. Policie oba nezletilé podezřelé zadržela ještě v noci u dalšího kamaráda, kde se schovali. Zabitou dívku její spolužáci šikanovali, sdělila policii její matka. Dívka i dva zadržení chodili na stejnou střední školu ve Val-d'Oise.

V nemocnici v tuto chvíli bojuje o život čtrnáctiletý chlapec pobodaný při pondělní rvačce gangů výrostků na předměstí francouzské metropole. Další dvě fatální bitky mezi mladými lidmi se odehrály 22. a 23. února v departementu Essonne.

Vraždy nezletilých

V souvislosti s vraždami bylo obviněno 13 nezletilých. Další 15letý adolescent byl zastřelen 26. února v domě ve čtvrti Bondy v departementu Seine-Saint-Denis.

