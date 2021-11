Itálie ve středu vydala mezinárodní zatykač v souvislosti se zavlečením do Izraele šestiletého dítěte, které jako jediné přežilo květnový pád lanovky v severoitalském Mottarone. Italští státní zástupci žádají o zatčení a vydání do Itálie chlapcova dědečka Šmulika Pelega a jeho řidiče, uvedla agentura ANSA. Obžaloba se domnívá, že muži se dopustili únosu. Pelegův právní zástupce proti rozhodnutí prokuratury podal rozpor k milánskému odvolacímu soudu.

O malého Eitana, který při pádu lanovky ztratil rodiče a sourozence, vedou spor část rodiny ze strany matky, která chce, aby chlapec vyrůstal v Izraeli, a sestra chlapcova otce Aya Biranová, která žije v Itálii. Chlapce přechodně svěřil italský soud do péče Biranové, jež chce zůstat s chlapcem v Itálii. V září si chlapce vyzvedl na několik hodin dědeček z matčiny strany Peleg, který ho bez svolení Biranové dopravil soukromým letem do Izraele.

Italský zatykač

Italské úřady žádají o zatčení a vydání do Itálie Pelega a dalšího muže, který se účastnil zavlečení chlapce do Izraele. Podle italských vyšetřovatelů se jedná o zaměstnance americké bezpečnostní agentury. Státní zástupci podezírají oba muže z únosu dítěte. Podle vyšetřovatelů muži zosnovali "strategický plán" na odvoz dítěte do Izraele. Obžaloba žádá o uvalení vazby, protože se domnívá, že by muži mohli své činy zopakovat. Pokud jim izraelské úřady vyhoví, požádá prokuratura o zahájení soudu.

Izrael nařídil chlapce vrátit

Na konci října soud v Tel Avivu nařídil, že se chlapec má vrátit do Itálie, kde vyrůstá od raného dětství. Tam má být prozatím u nejbližších příbuzných, dokud tamní soudy nevyřeší spor o opatrovnictví mezi příbuznými jeho otce a matčinou rodinou. Soud podle izraelských médií také uložil Pelegovi zaplatit soudní výlohy ve výši 70.000 šekelů (483.000 korun). Podle italského tisku se Peleg proti rozhodnutí odvolal.

Tragický pád lanovky

Při pádu lanovky v Mottarone zemřelo na konci května 14 lidí. Eitan byl jediným přeživším a strávil několik týdnů v nemocnici. Státní zástupci vyšetřují kvůli způsobení hromadné nehody muže, kteří měli provoz lanovky na starosti. Domnívají se, že umožnili provoz lanovky i přes technické problémy a nechali vyřadit z provozu záchrannou brzdu. Na podporu chlapce se v Itálii uskutečnilo několik sbírek.

