Po dlouhých dnech na intenzivní péči byl převezen na lůžkové oddělení Eitan Biran (5), který minulý týden přišel o rodiče a bratříčka při nehodě lanovky u jezera Lago Maggiore. Chlapec jako jediný přežil a byl letecky převezen do nemocnice v Turíně, kde u lůžka celou dobu bdí jeho teta, která se v dojemném dopise adresovaném svému zesnulému bratrovi zasadila, že bude o Eitana pečovat.

Zotavování Eitana s napětím sleduje celý svět. Malý chlapec náhle osiřel při nehodě lanovky Stresa-Mottarone v italských Alpách. Jako zázrakem přežil pád z několikametrové výšky, zatímco jeho maminka Tal Teleg-Biranová (†26), tatínek Amit Biran (†30), bratříček Tom (†2) a jeho prarodiče z Tel Avivu zemřeli. Právě náruč jeho otce měla zachránit chlapci život. Poté, co ho záchranáři vyprostili ze sutin zřícené kabiny lanovky, byl převezen do nemocnice v Turíně, kde byl několik dní v umělém spánku.

Stav chlapce se však stále zlepšuje, lékaři ho již probudili a první slova, která měl říci, byla: „Kde je maminka?“ Podle informací deníku New York Post si však nic z tragického okamžiku, kdy se lanovka zřítila k zemi, nepamatuje. „Na strašnou nehodu si nic nepamatuje, ale všechny testy vyloučily neurologické poškození,“ uvádí italský deník Corriere della Serra s tím, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Teta se od Eitana nehne na krok

„Eitanův stav se významně zlepšuje,“ uvedli údajně lékaři. Zlepšování chlapcova stavu však nasvědčuje i to, že byl z jednotky intenzivní péče přesunut na lůžkové oddělení. Po celou dobu je u něj jeho teta Aya Biranová, sestra Eitanova otce, která svému zesnulému bratrovi dala slib.

Napsala mu údajně dopis, jehož znění dostal web Letto Quotidiano. V úvodu dopise píše, že poté, co se Amit se svou rodinou rozhodl přestěhovat z Izraele do italského města Pavia, kde již Aya žila se svou rodinou, byl to jeden z nejšťastnějších okamžiků v jejím životě.

Dojemný dopis do nebe

„Poprvé po letech jsme měli rodinu v Itálii,“ stojí v dopise a dodává, že se o Eitana postará. „Můj manžel a já uděláme vše pro to, aby se vaše přání a sny pro Eitana vyplnily. Budete vždy, každou sekundu, v našich srdcích a duších. Budeme vás navždy milovat,“ uzavírá.

VIDEO: Obrovská tragédie: Kabina lanovky v Itálii se utrhla, 14 mrtvých