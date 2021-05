Byla slunečná neděle, a tak se desítky lidí vypravily do letoviska Stresa, které se nachází poblíž jezera Lago Maggiore. Kromě krásného pobřeží se letovisko však vyznačuje ještě tím, že odtamtud vede lanovka na vrchol Mottarone v italských Alpách. Pětadvacet lidí proto nastoupilo do lanovky Stresa-Mottarone, aby si užilo krásného výhledu. Rozhodnutí však čtrnáct z nich stálo život.

V kabině nikdo nebyl

Pouhých 300 metrů před cílem se lanovka utrhla a kabinka s lidmi uvnitř spadla! Ve chvíli pádu se nacházela 1492 metrů nad mořem. Mezi oběťmi byly tři malé děti. Podle prvotních informací se mělo utrhnout nosné lano. „Nejdřív jsem si myslel, že by mohlo jít o omyl, nebo že v kabině nikdo nebyl,“ uvedl dobrovolný záchranář Cristiano L'Altrella (27) pro web Corriere della Sera s tím, že to byl nejhorší případ, u kterého zasahoval.

Za nejhorší nehodu, u níž byl, označil pád lanovky i Matteo Gasparini, šéf alpských záchranářů s dvaadvacetiletou kariérou, který uvedl, že nic takového nikdy neviděl. „Takovou scénu si nedokážete představit,“ popsal pro web Leggo.it a dodal, že je stále otřesen. „Čekal jsem, že přijedu a uvidím kabinu s těly uvnitř. Místo toho, když jsem dosáhl srázu v lese, jsem viděl explodující lanovku, oběti byly rozptýleny v okruhu třiceti metrů,“ popsal scénu s tím, že byl v šoku.

První závěry vyšetřování

Podle techniků prasklo pár metrů před stanicí na vrcholku hory tažné lano a následně selhaly brzy. „Pokud selžou oba brzdné systémy, kabina nabere zpětný chod,“ říká vyšetřovatel Marco Gabusi.

To se také stalo a i na kamerovém systému je vidět, že se gondola rozjela po laně směrem do údolí. Pak ale přišel první pylon... „Náraz v rychlosti přes sto kilometrů v hodině zapůsobil jako pružina, která kabinu odmrštila do vzdálenosti 54 metrů,“ popisuje Gabusi průběh neštěstí s tím, že následně se trosky gondoly kutálely ještě desítky metrů dolů ze svahu, než se konečně zastavily o stromy.

Těla byla roztroušena v okruhu 30 metrů! | Archiv Blesk / Jan Neomillner

Smrt dětí

V lanovce byly čtyři děti. Dvouletý Tom, jenž na místě zemřel, a jeho bratříček Eitan, který tragédii přežil a v nemocnici bojuje o život. Další dvě děti ve věku devíti a pěti let zemřely při převozu do nemocnice. „Lékaři měli stabilizovat dvě děti. Bylo okamžitě jasné, že jejich stav je velmi vážný,“ uvedl záchranář.

„Lékař, který dorazil na místo vrtulníkem z Turína, nám okamžitě řekl, že všichni ostatní lidé, kteří byli v kabině, jsou mrtví. Všude byly trosky, osobní věci byly poházeny kolem,“ popsal scénu uprostřed lesů a dodal, že on sám několikrát podnikl cestu lanovkou, ale nikdy by ho nenapadlo, že by mohlo dojít k podobné tragédii. Navíc uvedl, že ačkoliv je jakožto horský záchranář zvyklý zasahovat u různých případů, tento se lišil tím, že šlo o hromadnou tragédii.

Nezapomenutelná hrůza

„Při zásahu v horách je maximálně jedna, případně dvě oběti. V tomto případě jsem viděl scénu, na kterou sotva zapomenu,“ uzavřel. V den tragédie nasedla na lanovku i umělkyně Adele Ceuradová, která nastoupila do kabiny jen pár minut poté, co došlo k tragédii na stejné trase. „Během cesty nahoru jsme nic necítili. Byl nádherný výhled a já jsem začala točit video, které jsem pak dala na sociální sítě,“ popsala Adele pro Corriere della Sera.

