Romantickou neděli u jezera Lago Maggiore si rozhodla udělat Serena Cosentinová a její íránský přítel Hesam Šahajsavandi. Kromě procházek po pobřeží nasedli na lanovku Stresa-Mottarone. Výletvšak stál oba dva život. Lanovka se tři sta metrů před cílem utrhla. Tragická smrt mladé Kalábrijčanky zasáhla nejen její rodinu a přátela, ale celé město Diamante, v němž vyrostla.

Všichni hosté se nevešli do smuteční síně

Ve čtvrtek se v tamním kostele Gesú Buon Pastore konal pohřeb, kterého se zúčastnily stovky lidí, jež daly sedmadvacetileté ženě poslední sbohem. Všichni smuteční hosté se nevešli do kostela a tak jich mnoho postávalo venku.

Rakev byla zaplavena bílými a žlutými gerberami a členové rodiny si na poslední rozloučení oblékli žlutá trička, která si vzali na počet Sereny jakožto symbol výzkumu. Serena totiž pracovala jako výzkumná pracovnice. „Serena ukázala, že bez kompromisů mohou naší mladí lidé dosáhnout svých cílů,“ uvedl podle informací italského deníku Corriere della Calabria kněz, který vedl smuteční mši.

Byla andělem

„Můžete zemřít na neviditelný virus a také na tragédii, které se dalo zabránit,“ dodal kněz. „Byla láska, byla andělem na zemi,“ řekl její otec Maurizio. Serenina máma se na pohřbu zhroutila a museli zasáhnout záchranáři.

27 let lásky

Serenina sestra Federica uvedla, že život její sestry lze popsat pár slovy a to jako „27 let lásky,“ kterou neustále rozdávala. Měla být vynikající studentkou, která si šla za svým cílem a babiččinou oblíbenou vnučkou, jež ji měla oslovovat jako „srdíčko.“ Z rodného města odešla do Říma, kde žila se svým přítelem Hesamem. „Byli jste perfektní pár, vždy usměvaví a krásní,“ řekla Federica v slzách. Poté, co obřad skončil byly k nebi vypuštění žluté a bílé balónky.

VIDEO: Obrovská tragédie: Kabina lanovky v Itálii se utrhla, 14 mrtvých