Eitan Biran je jediným zázračným přeživším pádu lanovky v Itálii. Při tom zahynulo čtrnáct lidí, včetně jeho rodičů a bratříčka. On sám podle všeho přežil jen díky tomu, že ho otec v posledních chvílích života uchránil od nejhoršího svým vlastním tělem. V nemocnici se teď o malého sirotka starají nejenom lékaři, ale také jeho teta. K té poprvé od nehody promluvil.

Zraněný chlapec byl po většinu času na jednotce intenzivní péče na dýchacím přístroji, nyní však už dýchá samostatně, i když mluvení mu stále dělá problémy. Když se probudil vedle své tety Ayi (41), první věc, kterou okomentoval byla, že ho bolí v krku, uvedl Daily Mail.

Poté přišla na řadu otázka ze všech nejtěžších. „Kde jsou maminka s tatínkem?“ zeptal se zarmoucené tety. Není jasné, jestli byla srdcervoucí zpráva o osudu jeho rodičů, kteří při nehodě zemřeli, Eitanovi zodpovězena.

„Eitan se někdy ptá na své rodiče, ale kdyby nastalo cokoli, jeho teta tu s ním vždy bude,“ uvedl ředitel nemocnice v Turíně Giovanni La Valle. Již dříve také vyšlo najevo, že už několik rodin by ho rádo adoptovalo.

Ve vězení mezitím čeká na obžalobu vedoucí společnosti Ferrovie del Mottarone, která řídila provoz lanovky. Byl zatčen společně se dvěma kolegy. Vedoucí Luigi Nerini (56) by mohl čelit obžalobě ze čtrnácti vražd, což by mu mohlo vynést až třicet let za mřížemi.

Soudu se ozval i technik Gabriel Tadini. Ten vinu bere na sebe. Úmyslně prý manipuloval s brzdami.

Eitan utrpěl během tragédie poranění hrudníku, břicha, má zlámané končetiny a i nadále je jeho stav velmi vážný. Těla jeho matky Tal, otce Amita, mladšího bratra Toma a jeho prarodičů byla shromážděna na letišti v Miláně a odtud je transportovali do Izraele.

Eitan během léčby dostal řadu dárků, včetně hasičské přilby od jednoho ze záchranářů na místě činu, která nyní obsahuje jeho jméno. Krutost osudu malého sirotka to ale zmírňuje spíše symbolicky.